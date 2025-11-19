На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь: отражена атака беспилотников в Каменском районе Ростовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные отразили атаку беспилотников в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.

18 ноября в период с 13:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

В ночь на 18 ноября силы ПВО обезвредили 31 украинский беспилотник в восьми регионах России. По данным Минобороны РФ, по десять дронов было ликвидировано в Воронежской и Тамбовской областях. По три БПЛА сбили в Ростовской и Ярославской областях, два — в Смоленской и по одному в Брянской, Курской и Орловской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.

Атаки БПЛА на Россию
