В Одесской области Украины прогремели взрывы

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в Одессе и Одесской области. Об этом сообщает украинский «24 канал».

«Взрывы звучали в Пивденном, Одессе и других местах побережья», — отмечается в сообщении.

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. По данным украинских СМИ, был поврежден порт и одно судно, пришвартованное к гавани. На опубликованных в сети кадрах видно зарево от пожара после прилетов.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Так, 14 ноября Вооруженные силы РФ поразили все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.