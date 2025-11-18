Российские военные сбили 18 беспилотников ВСУ над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По его данным, в период с 13:00 до 23:00 дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

18 ноября в министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО с 8:00 до 13:00 сбили пять украинских беспилотников в Брянской и Курской областях. По информации ведомства, три дрона перехватили в Брянской области и два — в Курской области.

В ночь на 18 ноября силы ПВО обезвредили 31 украинский беспилотник в восьми регионах России. По данным Минобороны РФ, по десять дронов было ликвидировано в Воронежской и Тамбовской областях. По три БПЛА сбили в Ростовской и Ярославской областях, два — в Смоленской и по одному в Брянской, Курской и Орловской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.