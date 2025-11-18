Российские военные начали апробацию новой системы управления РЭБ

Апробация новой системы управления радиоэлектронной борьбы началась во всех группировках ВС РФ в зоне проведения СВО, заявил начальник войск РЭБ группировки «Восток». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новая система позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведение анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных дронов практически в режиме реального времени.

Начальник войск РЭБ группировки «Восток» добавил, что система предназначена для распределения управления средствами радиоэлектронной борьбы. Также она позволит иметь актуальную информацию о дронах и подавлять их автоматически.

В октябре представители научно-производственного объединения «Кайсант» на форуме «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС» заявили, что FPV-дрон «Артемида-10», оснащенный системой машинного зрения, подтвердил свою эффективность в ходе апробации в зоне специальной военной операции.

Ранее на Западе допустили, что Украина может проиграть России в гонке беспилотных вооружений.