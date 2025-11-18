Атака дронов отражена в Ростовской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал губернатор.

В ночь на 18 ноября опасность атаки БПЛА объявляли в Ивановской, Ярославской, Ульяновской, Самарской и Липецкой областях.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на коммерческое здание в городе Короче два человека получили ранения.

Ранее российский дрон получил сигнал крестом у Красноармейска.