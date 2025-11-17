На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что Франция поставит Украине системы ПВО и авиабомбы

Benoit Tessier/Reuters

Париж поставит Киеву восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, ракеты «воздух — воздух» и авиабомбы. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Сегодня встреча служит укреплению нашей обороны, подписаны важные документы. Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F4, а также мощные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны ПВО SAMP-T, шесть пусковых установок, ракеты «воздух — воздух» и управляемые авиабомбы», — перечислил Зеленский.

Также, по его словам, Франция поставит Украине 55 новых электровозов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это стратегические договоренности, рассчитанные на период до 2035 года.

17 ноября президент Украины и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее в России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной.

Новости Украины
