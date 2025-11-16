На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: около 400 бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и Чикаго

NYT: Пентагон отзывает нацгвардию США, отправленную для борьбы с преступностью
true
true
true
close
Tom Brenner/Reuters

Пентагон отзывает сотни ранее отправленных бойцов национальной гвардии США из городов Чикаго и Портленд, начиная с 16 ноября. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В публикации отмечается, что из Портленда отзывают около 200 бойцов нацгвардии Калифорнии и еще столько же специалистов нацгвардии Техаса из Чикаго. Они вернутся в свои родные штаты.

По словам источников, высокопоставленные представители Пентагона решили отозвать военных на фоне приближающихся праздников, а также из-за постановлений федерального суда, приостанавливающих оперативное развертывание гвардии.

При этом в районе Чикаго продолжат находиться около 300 бойцов нацгвардии Иллинойса, а в Портленде 200 военных из Орегона.

9 ноября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Йорк готовится к введению войск национальной гвардии США в город. Это может произойти на фоне избрания мэром города Зохрана Мамдани.

Ранее в Нью-Джерси мобилизовали цацгвардию для обеспечения населения продовольственной помощью.

