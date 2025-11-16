Le Monde: на Украине с начала СВО расцвел теневой бизнес похоронных компаний

На Украине наблюдается расцвет теневого бизнеса похоронных компаний с начала специальной военной операции. По данным издания, годовой оборот этого рынка превышает 2 млрд гривен (около $45 млн), сообщает французская газета Le Monde.

Как пишет издание, между ритуальными компаниями существует жесткая конкуренция, доходящая до открытых конфликтов. Стоимость похорон выросла с $200 до $1000 и более, при этом информаторы получают откаты до $120 за передачу данных о погибших.

«Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось», — заявил сотрудник одесской ритуальной фирмы.

Государственный пакет похоронных услуг стоимостью 15 тысяч гривен считается недостаточным, и семьи погибших военных вынуждены обращаться к частным компаниям. В «Спецкомбинате» подтверждают, что война создала идеальные условия для процветания «похоронной мафии».

3 ноября сообщалось, что ежедневно на Украине хоронят десятки неопознанных военных Вооруженных сил Украины, а количество таких захоронений растет.

