Российские бойцы уничтожили десант ВСУ на Днепре рядом с Херсоном

Войска беспилотных систем уничтожили десант вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. Об этом сообщает Минобороны, его цитирует РИА Новости.

Уточняется, что украинский катер с десантом был обнаружен разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты недалеко от Херсона. Расчеты FPV-дронов ликвидировали противника, а также место эвакуации украинских военных.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как катер ВСУ движется по Днепру, в это время российский дрон наносит по нему удар, затем происходит взрыв и начинается сильный пожар.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении ВСУ обезлюдить оккупированный ими Херсон. В частности, отметил Сальдо, это происходит на Карантинном острове.

До этого в подполье рассказали о фильтрации населения в Херсоне со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что в городе фиксируются задержания «для разговора» без официального оформления, некоторых «подозреваемых» допрашивали несколько дней подряд, не предоставив адвоката и не уведомив родственников.

Ранее Сальдо назвал селфи Зеленского в Херсоне признаком проблем у ВСУ.