Участник СВО рассказал о пропаже кителя с медалями из отправленной маме посылки

RT: у бойца ВС России из посылки похитили китель с медалями
Станислав Красильников/РИА Новости

У бойца Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Танцор» украли китель с медалями из посылки, которую он отправил семье. Об этом военнослужащий рассказал в беседе с RT.

«Танцор» находится в зоне специальной военной операции (СВО) уже третий год. В ноябре у него запланирован отпуск. Боец хотел отправиться к больной маме в Ульяновскую область и показать свою форму с наградами.

Военный попросил жену отправить из Краснодарского края китель с медалями. Однако когда посылка прибыла к родным, кителя в ней не оказалось. Фирменная коробка была заменена на обычную, а само отправление весило 500 г вместо заявленных 4 кг.

Родственники «Танцора» не стали забирать посылку, отправив ее обратно для разбирательств. Сам военнослужащий записал обращение к вору, заявив, что у него «украли память».

«Я эти медали заработал кровью и потом. Каждая медаль — это не просто мой подвиг», — заявил боец.

Он пообещал, что, когда вернется домой, займется поиском вора. Военный намерен отследить весь путь посылки и вернуть себе китель и награды.

Позже в RT уточнили, что похищенное вернули семье участника СВО. Его мать с полицейскими получила вещи в пункте выдачи.

Ранее у участника СВО украли более 7 млн рублей с банковской карты.

