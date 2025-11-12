Наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на территории России

В Москве вынесли приговор гражданину Грузии Гураму Беруашвили, который воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие установило, что в 2022 году Беруашвили прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион вооруженных формирований с целью получения материальной выгоды. В августе 2024 года он вместе с группой боевиков пересек российскую границу в Курской области, вооруженный автоматом «Калашникова» и боеприпасами, и оказал сопротивление военнослужащим ВС РФ.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства без участия подсудимого, который находится в розыске. Заочно в отношении Беруашвили была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Беруашвили признан виновным по ряду статей УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте, незаконное пересечение государственной границы РФ, контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершение террористического акта организованной группой, а также незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов.

В итоге мужчину приговорили к 28 годам лишения свободы. Первые восемь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее наемник ВСУ с иностранными шевронами пытался остановить наступление в Сладком.