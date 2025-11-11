На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ сообщили о жертвах при эвакуации из села в ДНР

Мирошник: трое из 14 жителей погибли при эвакуации из села Богатырь в ДНР
true
true
true
close
Александр Харченко/РИА Новости

Трое из 14 мирных жителей, которые самостоятельно эвакуировались из села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, люди устали от постоянных атак украинских дронов и решили уйти на сторону, контролируемую Вооруженными силами РФ.

«Систематически прилетал дрон «Баба-яга» и поджигал частные дома один за одним», — написал Мирошник.

При эвакуации группа наткнулась на ловушку украинских военных — минное поле без указателей и табличек. В итоге, по словам посла, как минимум трое из 14 жителей получили не совместимые с жизнью травмы.

10 ноября Мирошник сообщил, что украинская армия еженедельно наносит около 3,5 тысяч ударов по гражданским объектам на территории России. По его словам, активизация обстрелов началась примерно в июле. Он уточнил, что за минувшую неделю было зафиксировано более 3,3 тысяч попаданий по объектам исключительно гражданской инфраструктуры, без учета военных или объектов двойного назначения.

Ранее ВСУ ударили по храму Благовещения Богородицы под Белгородом.

СВО: последние новости
