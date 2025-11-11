На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему штурман не смог бы угнать МиГ-31

Летчик Попов: штурман не в состоянии управлять Миг-31
Евгений Биятов/РИА Новости

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал попытку британских и украинских спецслужб завербовать штурмана российского истребителя МиГ-31 для угона самолета. Судя по всему, на Западе не знали, что штурман не занимается пилотированием машины, отметил эксперт.

«Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», — пояснил Попов.

Иными словами, передать штурману управление истребителем просто невозможно, добавил он.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами. По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

Ранее стало известно, как ГУР Украины планировало «убрать» командира российского МиГ-31.

