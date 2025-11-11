Среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространяется газовая гангрена, которая не встречалась со времен Первой мировой войны. Об этом пишет The Telegraph.

По словам авторов статьи, постоянные удары российских беспилотников делают эвакуацию раненых бойцов ВСУ практически невозможной, что создает условия для развития инфекции.

Газовая гангрена является инфекцией, вызываемой в основном бактерией Clostridium. При заболевании под кожей образуются пузырьки газа, в результате мышечная ткань очень быстро разрушается.

«Таких задержек с эвакуацией не наблюдалось за последние 50 лет — <...> а может, и раньше. И мы наблюдаем патологию, с которой никогда раньше не сталкивались», — поделился иностранный доброволец-медик из Запорожской области Алекс.

Лечение газовой гангрены предполагает хирургическое вмешательство — удаление инфицированной плоти, а также большие дозы антибиотиков. Однако на Украине первичная хирургическая обработка раны, а также применение антибиотиков зачастую нереалистичны в кратчайшие сроки после травмы из-за ограниченного доступа к лабораториям.

16 октября ТАСС сообщал, что украинские военные на Харьковском направлении столкнулись с эпидемией геморрагической лихорадки.

Собеседник агентства сообщил, что у ряда украинских военных заболевание проходит тяжело, есть летальные исходы.

Ранее РИА Новости сообщило, что ВСУ набирают в батальон «Шквал» инфекционных больных.