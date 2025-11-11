На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ ударили по месту скопления украинских БМП у Купянска

Минобороны: ВС РФ уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска
Alex Babenko/AP

Бойцы группировки российских войск «Запад» уничтожили пять боевых машин пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Купянска в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает ТАСС.

По информации ведомства, место скопления техники украинских войск находилось на северной окраине поселка Купянск-Узловой. Его выявили военнослужащие разведывательного подразделения 6-й армии и передали данные сослуживцам.

«Операторы FPV-дронов подняли в воздух беспилотные летательные аппараты, управляемые по оптоволоконному кабелю, которые уничтожили пять украинских боевых машин пехоты, располагавшихся вдоль железнодорожных путей и дороги в лесополосе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что выведенные из строя БМП принадлежали 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

11 ноября командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ с позывным «Ловец» рассказал, что российские военнослужащие взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска. Кроме того, они выбили украинских солдат с железнодорожных станций Парк восточного прибытия и Оливино.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль территорию хлебобулочного комбината в Купянске.

СВО: последние новости
