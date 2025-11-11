На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен российским войскам

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Киптилый рассказал, что сдался в плен российским войскам, чтобы выжить и иметь возможность вновь встретиться с семьей. Видео, в котором украинский солдат рассказывает о своем решении, опубликовало министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Мужчину взяли в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

«Выбор сделал сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя», — отметил Киптилый.

По словам военного ВСУ, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) задержали его, когда он возвращался домой после смены. Работники ТЦК подъехали к нему на машине и забрали для сверки данных. После этого мужчину заставили пройти медкомиссию и далее отправили в учебный центр. Оттуда он попал в зону боевых действий.

Как отметил Киптилый, командование обещало, что он будет выполнять задачи в тылу. Несмотря на это, украинского солдата отправляли на позиции, при этом не снабжая его боекомплектом и едой.

Мужчина добавил, что после сдачи в плен — когда военные ВС РФ выводили его с поля боя — он наступил на мину «Лепесток» и повредил ногу. Тогда российские бойцы оказали ему медицинскую помощь и довели до безопасного места.

Ранее в силовых структурах рассказали, что солдаты ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области.

СВО: последние новости
