Появились новые подробности о попытке угона российского МиГ-31

Угон российского самолета-истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» планировался при пролете над акваторией Черного моря. Об этом на видео Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил штурман, участвовавший в «оперативной игре», передает ТАСС.

При расчете маршрута угона самолета представитель разведки, представившийся Александром, предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца, поделился штурман.

План украинской разведки по похищению российского истребителя сорвала Федеральная служба безопасности России. По данным ведомства, с летчиком самолета связался журналист издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и задавал вопросы якобы для написания материала. В обмен на угон представители Киева обещали денежное вознаграждение в размере $3 млн. Злоумышленники рассчитывали, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Ранее ФСБ пресекла попытку ГУР Украины угнать вертолет ВКС России.