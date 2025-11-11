На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились новые подробности о попытке угона российского МиГ-31

ТАСС: угон МиГ-31 планировался при пролете над акваторией Черного моря
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Угон российского самолета-истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» планировался при пролете над акваторией Черного моря. Об этом на видео Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил штурман, участвовавший в «оперативной игре», передает ТАСС.

При расчете маршрута угона самолета представитель разведки, представившийся Александром, предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца, поделился штурман.

План украинской разведки по похищению российского истребителя сорвала Федеральная служба безопасности России. По данным ведомства, с летчиком самолета связался журналист издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и задавал вопросы якобы для написания материала. В обмен на угон представители Киева обещали денежное вознаграждение в размере $3 млн. Злоумышленники рассчитывали, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Ранее ФСБ пресекла попытку ГУР Украины угнать вертолет ВКС России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами