ФСБ раскрыла детали операции ГУР Украины по угону российского истребителя

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинской разведки российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

На записи можно услышать, как сотрудник военного управления рассказывал план, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью.

«Ничего сложного в этом нет», — заявил украинский разведчик.

Оперативный сотрудник ФСБ РФ отметил, что издание Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций), связанное с Британией, принимало участие в операции. Российский летчик рассказывал, что для вербовки с ним связывался журналист издания и задавал вопросы якобы для написания материала. В обмен на угон представители Киева обещали денежное вознаграждение в размере $3 млн.

Представитель ведомства отметил, что украинская разведка торопилась с проведением операции и планировала нанести на маску командира экипажа отравляющее вещество и заставить штурмана угнать самолет.

Планировалось, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО. Оперативными действиями российских спецслужб, операция украинской и британской разведок была пресечена, а попытка масштабной провокации сорвана.

До этого Федеральная служба безопасности России вскрыла и пресекла другую операцию главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Что предлагали летчику за угон боевой машины, как удалось предотвратить планы ВСУ, что за вертолет пытались угнать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

