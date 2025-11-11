Стало известно, как ГУР Украины планировало «убрать» командира российского МиГ-31

ФСБ: Киев хотел нанести отравляющие вещества на маску летчика при угоне МиГ-31

Главное управление разведки Украины (ГУР) планировало нейтрализовать командира экипажа российского истребителя МиГ-31, нанеся на его кислородную маску отравляющее вещество. Об этом ТАСС сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

«Разведка спешила и начала настаивать на совершении угона летчиком-штурманом самостоятельно после нейтрализации в полете командира корабля», — отметил собеседник агентства.

По словам сотрудника ФСБ, представители украинской разведки детально расспрашивали штурмана об устройстве кабины МиГ-31, системы подачи кислорода командиру, а также применении им в полете кислородной маски, «рассчитывая нанести на нее специальный состав».

Оперативник отметил, что отравление как способ нейтрализации членов экипажа воздушных судов ВКС России, уже встречалось ранее и стало некой «визитной карточкой украинской военной разведки и ее кураторов».

Разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков и предлагала им до $3 млн за угон сверхзвукового истребителя, который используется как носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Планировалось, что самолет будет направлен в район крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить средства ПВО.

Благодаря действиям российских спецслужб, операция украинской и британской разведок была пресечена, а попытка масштабной провокации сорвана.

Ранее ФСБ раскрыла детали операции ГУР Украины по угону российского истребителя.