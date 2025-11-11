Киев пытался завербовать еще одного летчика МиГ-31

Киев и западные кураторы осенью 2024 года предпринимали попытку завербовать российского летчика для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Это подтвердил сам пилот в интервью телеканалу «Звезда».

По словам летчика, в мессенджере Telegram к нему обратился неизвестный, представившийся сотрудником международного агентства Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) по имени Сергей Луговский. Вскоре собеседник прислал «пресс-карту» и сделал предложение о консультациях за вознаграждение. Изначально за угон обещали по $1 млн, затем сумму подняли до $3 млн в случае вывода самолёта вместе с ракетой за пределы страны.

Пилоту, как он рассказал, также предлагали гражданство одной из западных стран и демонстрировали видео с крупными суммами денег. По его словам, куратор предлагал организовать обучение посадке самолета дистанционно у украинского пилота, а при обсуждении сценария угона предусматривалось нейтрализовать командира экипажа в воздухе с помощью усыпления отравляющим веществом.

В материале отмечается, что предполагаемый маршрут угона должен был пролегать над Чёрным морем с имитацией крушения, чтобы создать видимость аварии и обеспечить прикрытие операции. Летчик утверждает, что он отказался от дальнейшего общения и не стал сотрудничать с собеседником.

Во вторник, 11 ноября, ФСБ России сообщила, что пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины и его британских кураторов, направленную на угон российского истребителя МиГ-31. По данным ведомства, украинская разведка предлагала российским пилотам до $3 млн за угон самолета, который планировалось направить в район авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить силы ПВО.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.