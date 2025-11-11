На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киев пытался завербовать еще одного летчика МиГ-31

Летчик МиГ-31 рассказал о попытке вербовки украинской разведкой
true
true
true
close
ФСБ

Киев и западные кураторы осенью 2024 года предпринимали попытку завербовать российского летчика для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Это подтвердил сам пилот в интервью телеканалу «Звезда».

По словам летчика, в мессенджере Telegram к нему обратился неизвестный, представившийся сотрудником международного агентства Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) по имени Сергей Луговский. Вскоре собеседник прислал «пресс-карту» и сделал предложение о консультациях за вознаграждение. Изначально за угон обещали по $1 млн, затем сумму подняли до $3 млн в случае вывода самолёта вместе с ракетой за пределы страны.

Пилоту, как он рассказал, также предлагали гражданство одной из западных стран и демонстрировали видео с крупными суммами денег. По его словам, куратор предлагал организовать обучение посадке самолета дистанционно у украинского пилота, а при обсуждении сценария угона предусматривалось нейтрализовать командира экипажа в воздухе с помощью усыпления отравляющим веществом.

В материале отмечается, что предполагаемый маршрут угона должен был пролегать над Чёрным морем с имитацией крушения, чтобы создать видимость аварии и обеспечить прикрытие операции. Летчик утверждает, что он отказался от дальнейшего общения и не стал сотрудничать с собеседником.

Во вторник, 11 ноября, ФСБ России сообщила, что пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины и его британских кураторов, направленную на угон российского истребителя МиГ-31. По данным ведомства, украинская разведка предлагала российским пилотам до $3 млн за угон самолета, который планировалось направить в район авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить силы ПВО.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами