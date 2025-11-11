На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военные отказались исполнять приказы и идти на штурм

Бойцы 47-й бригады ВСУ у Юнаковки отказались исполнять приказы и идти на штурм
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались исполнять приказы командира и идти на штурм. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Юнаковки (Сумская область) военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады М. Данильчука», — сказал собеседник агентства.

Он объяснил это «низким авторитетом» командира.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие отказываются выполнять задачи по закреплению на позициях на Купянском направлении.

В российских силовых структурах рассказали, что в одном из радиоперехватов было слышно, как два украинских офицера обсуждают отказ подчиненных выдвинуться на позиции и подготовить укрепления. По словам командира бригады ВСУ, солдаты боятся, что военные ВС РФ «их просто разберут». Тогда начальник украинского командира говорит, что он лично должен выдвинуться на позицию, но мужчина заявляет, что «не готов к этому».

Ранее сообщалось, что в Красноармейске бойцы ВСУ отказываются сдаваться в плен.

