В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Bulkin Sergey/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал он.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА. По словам губернатора, на месте работают все экстренные службы.

10 ноября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боец подразделения «Орлан» пострадал при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Червона Дибровка. По его словам, боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Ранее российский военный сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки и снял это на видео.

