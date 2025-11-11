На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР мирные жители прорывались к россиянам под украинскими дронами

Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами
Evgeniy Maloletka/AP

Житель села Богатырь Донецкой народной республики (ДНР) Александр Демишев рассказал о попытке группы людей прорваться через линию фронта к российским войскам. Из группы в 15 человек трое не выжили, пишет РИА Новости.

Видеозапись с рассказом Демишева была предоставлена Родионом Мирошником, послом МИД РФ по особым поручениям, занимающимся расследованием преступлений киевского режима.

Демишев пояснил, что во время активных боевых действий он и его односельчане прятались в подвалах. Около 180 жителей оставались в Богатыре, надеясь на приход российских войск. Украинские военные, зная о настроениях жителей, подвергали село обстрелам с беспилотников, в том числе использовали тяжелые дроны типа «Баба-яга», которые, по словам Демишева, есть только у ВСУ.

«Зачем они это делали? Потому что мы остались там. Значит, мы собрались идти в Российскую Федерацию. На ту (украинскую) сторону — пожалуйста. Сюда — и речи не могло быть», — пояснил Демишев Мирошнику.

Жителям приходилось тушить пожары, возникающие после атак дронов «Баба-яга». В один из дней, когда обстановка стала невыносимой, Демишев с семьей и соседями приняли решение прорываться к российским войскам в направлении села Раздольное.

Ранее в Саратовской области объекты инфраструктуры были повреждены из-за атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
