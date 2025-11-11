На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Энгельсом произошла серия взрывов

SHOT: над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Над Саратовом и Энгельсом произошел ряд взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, над городами прозвучали пять-семь громких взрывов. В небе на юго-западе Саратова были видны вспышки и слышны звуки мотора. В обоих городах раздаются сирены воздушной тревоги. Горожан просят отойти от окон и укрыться в безопасном месте. По имеющейся информации, часть беспилотников летит со стороны Волги.

11 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что из-за атаки БПЛА в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

8 ноября Бусаргин сообщил, что два человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Саратов. Пострадавших с травмами средней тяжести поместили в медицинские учреждения.

Из-за налета один многоквартирный жилой дом получил повреждения — в нескольких квартирах выбиты стекла, также обломки беспилотника повредили несколько припаркованных машин.

Ранее украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ.

