На военной базе под Вашингтоном нашли подозрительную посылку с неизвестным порошком

CNN: на базу Эндрюс под Вашингтоном доставили подозрительную посылку с порошком

Несколько человек на военной базе Эндрюс в пригороде Вашингтона были госпитализированы после того, как туда поступила подозрительная посылка с белым порошком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В качестве меры предосторожности в здании, куда поставили посылку, и прилегающем к нему строении была проведена эвакуация. На место инцидента прибыли экстренные службы, они установили, что непосредственной угрозы для жизни людей нет.

Специалисты пока не установили состав неизвестного вещества, но предварительные выводы говорят о том, что оно не представляет опасности.

По данным CNN, в посылке также находились материалы, содержащие политическую пропаганду.

Военная база Эндрюс находится в окрестностях Вашингтона и используется для организации перелетов президента США, вице-президента и других высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

Ранее в Белом доме нашли подозрительное вещество, которым оказался кокаин.