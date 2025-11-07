На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На военной базе под Вашингтоном нашли подозрительную посылку с неизвестным порошком

CNN: на базу Эндрюс под Вашингтоном доставили подозрительную посылку с порошком
close
Jonathan Ernst/Reuters

Несколько человек на военной базе Эндрюс в пригороде Вашингтона были госпитализированы после того, как туда поступила подозрительная посылка с белым порошком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В качестве меры предосторожности в здании, куда поставили посылку, и прилегающем к нему строении была проведена эвакуация. На место инцидента прибыли экстренные службы, они установили, что непосредственной угрозы для жизни людей нет.

Специалисты пока не установили состав неизвестного вещества, но предварительные выводы говорят о том, что оно не представляет опасности.

По данным CNN, в посылке также находились материалы, содержащие политическую пропаганду.

Военная база Эндрюс находится в окрестностях Вашингтона и используется для организации перелетов президента США, вице-президента и других высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

Ранее в Белом доме нашли подозрительное вещество, которым оказался кокаин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами