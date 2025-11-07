На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о готовности британской армии вступить в конфликт на Украине

Guardian: британская армия готова вступить в украинский конфликт
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Армия Великобритании может вступить в украинский конфликт или же принять участие в миротворческих операциях. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард отметил, что Великобритания планирует всячески поддерживать союзников Лондона по Североатлантическому альянсу. Это будет делаться, чтобы обеспечить безопасность восточного фланга НАТО, что является главной миссией Великобритании.

До этого политолог Вадим Авва прокомментировал намерение Лондона и Парижа направить войска на Украину. По его мнению, истинная цель Великобритании и Франции — не соблюдение абстрактных договоренностей с Киевом, а Черноморское побережье — создание военных баз в Одессе и Николаеве для контроля Черного моря.

28 октября в Службе внешней разведки РФ заявили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона генштаб готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшее время планируется переброска французского контингента в центральные области Украины.

Ранее во Франции выразили готовность ввести войска на Украину в 2026 году.

