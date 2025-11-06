На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве утвердили обвинение воевавшему за ВСУ наемнику из Швеции

true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего подданного Королевства Швеция Карла Фредерика Кристофера Форсбека. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Форсбек обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса РФ, включая ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой) и ч. 4 ст. 222 (незаконные перевозка, хранение и ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, совершенные организованной группой).

По версии следствия, не позднее 1 марта 2022 года Форсбек прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион украинских войск ради материальной выгоды.

С августа 2024 по январь 2025 года он, по данным следствия, в составе вооруженной группы пересек границу России в Курской области, имея при себе автомат Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы. Там он оказал вооруженное сопротивление российским военным и пытался запугать местных жителей.

Форсбек объявлен в розыск. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российская прокуратура выдвинула обвинение грузинскому наемнику.

