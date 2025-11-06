На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что сотни бойцов ХАМАС находятся в тоннелях под Газой

WSJ: ситуация с застрявшими в туннелях бойцами ХАМАС угрожает перемирию в Газе
true
true
true
close
Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни бойцов палестинского движения ХАМАС оказались в ловушке в туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание считает, что эта ситуация угрожает срывом режима прекращения огня.

Журналисты отмечают, что вопрос судьбы бойцов ХАМАС — это предмет споров в переговорах в рамках перехода ко второму этапу реализации перемирия. В статье говорится, что руководство ХАМАС хочет добиться эвакуации своих бойцов.

Представители палестинского движения заявляют, что в тоннелях находится около сотни бойцов. Израиль оценивает их численность в 200—300 человек.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха сообщило, что члены палестинского движения могут сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами