В США заявили, что сотни бойцов ХАМАС находятся в тоннелях под Газой

WSJ: ситуация с застрявшими в туннелях бойцами ХАМАС угрожает перемирию в Газе

Сотни бойцов палестинского движения ХАМАС оказались в ловушке в туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание считает, что эта ситуация угрожает срывом режима прекращения огня.

Журналисты отмечают, что вопрос судьбы бойцов ХАМАС — это предмет споров в переговорах в рамках перехода ко второму этапу реализации перемирия. В статье говорится, что руководство ХАМАС хочет добиться эвакуации своих бойцов.

Представители палестинского движения заявляют, что в тоннелях находится около сотни бойцов. Израиль оценивает их численность в 200—300 человек.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха сообщило, что члены палестинского движения могут сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.