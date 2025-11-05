На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе Белоруссии предупредили об угрозе распространения оружия с Украины по всему СНГ

Вольфович: накопленное на Украине оружие может распространиться по всему СНГ
РИА «Новости»

Оружие, накопленное населением и бандформированиями на Украине, со временем может распространиться по всему Содружеству Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет агентство БелТА.

По его словам, на Украине мирные жители и бандформирования, которых «готовят действовать в том числе и на белорусской территории», накопили более 150 тысяч единиц различного оружия.

«Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ, особенно после завершения специальной военной операции», — сказал Вольфович.

По его словам, такая ситуация несет серьезные риски для безопасности и жизни граждан стран Содружества.

Он подчеркнул, что проблему необходимо решать совместными усилиями, и призвал коллег из СНГ поднимать этот вопрос на международных площадках и в диалоге с представителями США и других западных государств.

В апреле The Telegraph со ссылкой на доклад Европейского полицейского агентства (Европол) писал, что Украина может стать мировым центром незаконной торговли оружием после окончания конфликта. В документе отмечается, что организованные преступные группировки на территории Украины могут использовать оружие, боеприпасы и беспилотники, брошенные на полях сражений. Авторы отчета считают, что Украина может повторить пример балканских стран, которые стали крупнейшими центрами незаконного сбыта оружия после распада Югославии в 1991 году.

Ранее журналист Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия.

