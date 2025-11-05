В СК Белгородской области подтвердили задержание военного, обвиняемого в убийстве

Следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области подтвердило задержание военного Алексея Кострикина, обвиняемого в убийстве. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — говорится в нем.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

О задержании сообщало издание «Подъем». В публикации говорится, что при задержании Кострикин был ранен. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Белгород №1», можно увидеть, что мужчина упал на землю, рядом с ним кровь.

1 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военнослужащий Алексей Кострикин, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании, сбежал из-под охраны. Глава региона поручил главам Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа привлечь все органы самообороны и добровольческие группы для совместной работы с МВД, чтобы найти беглеца и задержать его.

