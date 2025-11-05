На украинских сайтах появились объявления о продаже военной формы Британии

На украинских сайтах объявлений появилось множество предложений о продаже британской военной экипировки — от одежды и спальных мешков до маскировочных сетей. Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные из социальных сетей.

Среди лотов — непромокаемый костюм британской армии, состоящий из брюк и рубашки, стоимостью около 4,5 тыс. гривен (около 8,6 тыс. рублей). Также предлагаются огнестойкая куртка за 1,35 тыс. гривен (около 2,6 тыс. рублей) и разгрузочный жилет за 1,55 тыс. гривен (около 3 тыс. рублей).

В продаже заметили и спальные мешки британской армии, рассчитанные на температуру до −20°C, по цене 1,95 тыс. гривен (около 3,7 тыс. рублей). Продавцы также предлагают простыни-вкладыши, наколенники, рукавицы и головные платки, которые, по их словам, «разработаны для боевых действий на Ближнем Востоке» и могут использоваться как турникет (жгут для остановки сильного кровотечения. — прим. ред.).

Кроме того, на сайте можно приобрести камуфляжную маскировочную сетку, обозначенную как «оригинал британской армии», за 7,5 тыс. гривен (более 14,4 тыс. рублей). В описании отмечается, что такие сетки «применяются для маскировки объектов на местности» и нередко используются «для оформления тиров и летних площадок».

Ранее на украинских сайтах нашли объявления о продаже сухпайков из Эстонии.