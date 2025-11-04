На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгийским военным нечем сбивать дроны над своими базами

RTL: бельгийская армия не в состоянии сбивать беспилотники над своими базами
Gleb Garanich/Reuters

Бельгийский военные, которым разрешили сбивать дроны над своими базами, не обладают эффективными средствами для таких операций. Об этом сообщает телеканал RTL.

По мнению экспертов, в ситуации с беспилотниками над военными базами бельгийская армия продемонстрировала непрофессионализм. Были применены неэффективные глушители сигналов, вертолет для перехвата дронов поднялся в воздух с опозданием, а операторы так и не были обнаружены. В итоге беспилотники беспрепятственно направились в сторону Нидерландов.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен вынужден был признать, что вооруженные силы страны не обладают всеми необходимыми средствами для обнаружения и уничтожения беспилотников.

3 ноября Франкен заявил, что в отношении Бельгии провели «шпионскую операцию» с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ночью 1 ноября над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие, были обнаружены несколько «больших беспилотников». В итоге вооруженные силы не смогли подавить БПЛА имеющейся у них в распоряжении системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, оперативно прибывший на место полицейский вертолет также не смог догнать беспилотники.

Ранее сообщалось, что Бельгия планирует потратить десятки миллиардов евро на масштабную милитаризацию.

