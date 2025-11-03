На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боевую работу военных ВС РФ в Димитрове сняли на видео

Минобороны РФ показало кадры освобождения от ВСУ зданий в Димитрове
Министерство обороны РФ показало видео, на котором запечатлено освобождение новых зданий в населенном пункте Димитров в Донецкой народной республике (ДНР). Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть боевую работу российских военнослужащих, зачищающих строения в городе.

Как рассказали в Минобороны, бойцам Вооруженных сил РФ удалось освободить 24 здания в восточной, юго-восточной и северной частях Димитрова. Задачи на данном участке фронта выполняют подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, входящей в группировку войск «Центр».

«Штурмовики продолжают последовательно расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») с востока», — заявили в ведомстве.

3 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что несколько групп ВСУ в лесах под Димитровом остались без снабжения — еды, воды и боекомплекта. При этом командование украинских войск игнорирует обращения солдат с просьбами о помощи, подчеркнул он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о критической ситуации для ВСУ в Димитрове.

