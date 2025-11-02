Мужчина пострадал при взрыве в селе ДНР

В селе Благодатном мужчина был ранен при детонации взрывоопасного предмета

Мужчина был ранен в селе Благодатном Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

В ведомстве рассказали, что 77-летний житель села пострадал при детонации взрывоопасного предмета.

В посте отмечается, что ударный БПЛА атаковал и частные жилые дома на улице Стожка в Горловке. В городе также были повреждены хозпостройки.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, там расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что идут на окраинах на окраинах Константиновки и в городской черте. По его словам, все больше подразделений ВС РФ могут подойти к городу, чтобы начать «полноценно выдавливать и перемалывать противника». А на Краснолиманском направлении российские военные успешно действуют в лесу между поселком Ямполь и селом Красный Лиман.

Ранее спецназ ГУР Украины пытался вывезти важных иностранцев из Красноармейска.