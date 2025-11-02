Замминистра в Тульской области уходит добровольцем на СВО

Замглавы министерства молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону проведения СВО. Информация об этом появилась на портале правительства региона.

«Намерение принять участие в СВО было с самого начала и особенно укрепилось, когда произошло вторжение в Курскую область. В ближайшие дни я направлюсь выполнять свой долг», — заявил чиновник на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

Глава региона поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему успешного выполнения боевых задач.

Сергей Асташкин занимал должность замминистра молодежной политики с сентября прошлого года. Всего он проработал в тульском правительстве пять лет.

До этого в Кемеровской области утвердили закон, предоставляющий участникам специальной военной операции преимущества при трудоустройстве на муниципальные должности. Период их службы в военной должности во время проведения спецоперации будет учитываться в стаже муниципальной службы.

Ранее в Госдуме предложили создать штрафбаты для коррупционеров.