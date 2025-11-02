В Тульской области сбили украинские беспилотники

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он.

Миляев подчеркнул, что в Тульской области продолжает действовать опасность атаки дронов.

Утром 2 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на регион. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов пытались нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки никто не пострадал, повреждений выявлено не было.

До этого беспилотники атаковали хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области. По словам главы региона Юрия Слюсаря, из-за действий ВСУ пострадали два человека. Им уже оказались первую медицинскую помощь. Кроме того, в населенном пункте произошло возгорание автомобиля, два частных дома получили повреждения. На места происшествий выезжали сотрудники профильных служб.

Ранее обломки сбитого БПЛА повредили жилой дом в Краснодарском крае.