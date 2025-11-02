В Мордовии объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность». При необходимости звоните 112», — говорится в сообщении.

До этого на территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр города Андрей Кравченко отметил, что жителям Новороссийска, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон. Если люди находятся на улице, то им следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, уточнил мэр.

Также опасность атаки дронов объявлена в Тульской, Липецкой и Пензенской областях.

Ранее в Туапсе загорелась инфраструктура порта на фоне атаки беспилотников.