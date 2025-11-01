Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов нашелся под Покровском (российское название Красноармейск), он командует операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на месте. Об этом сообщило издание Zn.ua.

«Буданов на месте и управляет операцией лично. В операции задействовано несколько вертолетов», — отмечается в публикации.

Накануне представители СМИ обратили внимание на то, что Буданов отсутствовал на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что группа спецназа ГУР была отправлена в Красноармейск (Покровск), чтобы эвакуировать каких-то важных украинских военных, либо военнослужащих НАТО.

До этого на Украине подтвердили ликвидацию спецназа ГУР у Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских OSINT-аналитиков.

Ранее в России рассказали, почему спецназ ГУР отправили в Покровск.