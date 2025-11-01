Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики и ВПК Украины

Минобороны: российская армия за сутки атаковала более 150 объектов ВСУ

Силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов. Удары пришлись по местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В сообщении уточняется, что операции проводились в 150 районах.

До этого издание Business Insider сообщало о том, что украинские военные на фронте не могут противостоять российским разведчикам, которые «сеют хаос» в позициях ВСУ.

Как писало BI, украинские солдаты заявили, что цель ВС РФ — занять позиции и «посеять хаос». По данным издания, эта тактика становится все более распространенной на фронте.

Ранее в Британии заявили об обвале фронта на Украине.