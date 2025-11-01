Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвертый за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.
Незадолго до этого Собянин рассказал, что средства ПВО сбили третий БПЛА на подлете к Москве.
Вечером 31 октября российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. В министерстве обороны РФ уточнили, что 34 дрона силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.
Утром 31 октября в оборонном ведомстве рассказали, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА над российскими регионами.
Ранее хакеры взломали личные данные командующего силами БПЛА Украины.