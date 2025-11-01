На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к Москве

Собянин: системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвертый за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.

Незадолго до этого Собянин рассказал, что средства ПВО сбили третий БПЛА на подлете к Москве.

Вечером 31 октября российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. В министерстве обороны РФ уточнили, что 34 дрона силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в оборонном ведомстве рассказали, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА над российскими регионами.

Ранее хакеры взломали личные данные командующего силами БПЛА Украины.

