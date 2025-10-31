В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали дроны в период с 16:00 до 20:00 мск. При этом два беспилотника сбили над территорией Курской области, еще один — над Белгородской.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 130 БПЛА, которые запустили со стороны Украины.

Наибольшее число аппаратов ликвидировали над Курской областью — 31, еще 21 БПЛА уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, по девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

Ранее хакеры взломали личные данные командующего силами БПЛА Украины.