Работу над первым отечественным двигателем для тяжелых БПЛА завершают в РФ

В РФ завершают работу над двигателем мощностью 45 кВт для тяжелых БПЛА

Работу над первым отечественным двигателем мощностью 45 кВт для тяжелых беспилотников завершают в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора КБ «Спектр» Андрея Братенькова.

Производство двигателей ведут специалисты КБ «Спектр», НПП «Исток» и НПЦ «Беспилотные авиационные системы».

«Таким образом, наш перспективный тяжелый беспилотный летательный аппарат «Илья Муромец», который ранее летал на двигателях иностранного производства, получит российский двигатель», — сказал Братеньков.

О работе над «Ильей Муромцем» директор «Спектра» сообщал в июле текущего года.

По его словам, аппарат будет предназначен для эвакуации тяжелораненых и будет невидим для радаров. Тяжелая воздушная платформа имеет грузоподъемность 100 кг. В ходе эвакуации раненые будут размещаться в оборудованных системами жизнеобеспечения контейнерах из композитных материалов.

Ранее в России разработали дрон, который будет пасти коров.