В США рассказали о сценарии ядерного «второго удара» России

Ядерные торпеда «Посейдон» и ракета «Буревестник» позволят России нанести ядерный «второй удар». Об этом написал обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

По его словам, главная задача «Посейдона» — в нанесении удара по прибрежным объектам. Благодаря ядерной силовой установке это оружие может курсировать над океанам в течение длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар.

Вместе с ракетой «Буревестник» торпеда «Посейдон» позволит России обходить современные системы обороны. Это также потенциально даст стране возможность «второго удара», которую можно считать более устойчивой, чем баллистические ракеты подводных лодок, отметил Ньюдик.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе призвали Владимира Зеленского к переговорам после заявления Путина о «Посейдоне».