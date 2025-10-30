На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о сценарии ядерного «второго удара» России

TWZ: «Посейдон» и «Буревестник» позволят РФ нанести ядерный второй удар
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Ядерные торпеда «Посейдон» и ракета «Буревестник» позволят России нанести ядерный «второй удар». Об этом написал обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

По его словам, главная задача «Посейдона» — в нанесении удара по прибрежным объектам. Благодаря ядерной силовой установке это оружие может курсировать над океанам в течение длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар.

Вместе с ракетой «Буревестник» торпеда «Посейдон» позволит России обходить современные системы обороны. Это также потенциально даст стране возможность «второго удара», которую можно считать более устойчивой, чем баллистические ракеты подводных лодок, отметил Ньюдик.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе призвали Владимира Зеленского к переговорам после заявления Путина о «Посейдоне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами