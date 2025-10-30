Над Курской областью перехватили еще три украинских беспилотника

За три часа утром 30 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники ликвидировали в период с 8:00 до 11:00 мск.
Всего за минувшую ночь средства ПВО России перехватили и уничтожили 170 дронов ВСУ над 15 регионами. Наибольшее количество БПЛА было сбито в Брянской области — 48, Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15, Ростовской — 14 и Курской — 10.
В Московской области сбито девять дронов, из которых шесть направлялись к столице. Также девять беспилотников уничтожены над Тульской областью, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской, по четыре — над Белгородской, Орловской областями и Крымом, а один — над Липецкой областью.
Накануне в Минобороны сообщили о перехвате за ночь над российскими регионами сотни украинских беспилотников. Однако за ту ночь над Курской областью сбили лишь один дрон.
Ранее жители Рязани сообщили о взрывах в городе.