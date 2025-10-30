Над Рязанью раздались около 10 взрывов

Взрывы произошли в небе над Рязанью ночью и утром 30 октября. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, всего в городе раздались около 10 взрывов. Предварительно, причиной послужили атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и срабатывание средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Громкие звуки, от которых сработали сигнализации у машин, начались примерно в 3:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Очевидцы добавили, что слышали в небе звуки, похожие на шум мотора.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего средства ПВО в течение ночи сбили 170 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над 15 регионами страны. В Брянской области перехватили 48 беспилотников, в Воронежской области — 21, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10. Еще девять БПЛА уничтожили в столичном регионе, столько же — в Тульской области. По пять целей ликвидировали в Рязанской, Новгородской и Волгоградской областях, по четыре — в Крыму, Орловской и Белгородской областях, одну — в Липецкой области.

Ранее в Симферополе дрон ВСУ попал в емкость с горюче-смазочными материалами.