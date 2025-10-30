Небо над Пензенской областью частично закрыто

В некоторых районах Пензенской области введен план «Ковер». Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Накануне в 23:12 Мельниченко заявил о режиме «беспилотная опасность». Он предупредил, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в области будет временно ограничена.

На этом фоне аэропорт Саратова в соседней с Пензенской области прекратил принимать и отправлять рейсы. Мера связана с необходимостью гарантировать безопасность полетов.

