Вооруженные силы США уничтожили судно в Тихом океане

Хегсет: США снова уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Вооруженные силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, принадлежащему наркоторговцам. Об этом в соцсети X заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он отметил, что по указанию президента США Дональда Трампа военные совершили летальный кинетический удар по еще одному судну.

Хегсет добавил, что у разведки США была информация о причастности корабля к контрабанде наркотиков, четыре наркотеррориста на его борту были уничтожены.

28 октября глава Пентагона заявил, что армия Соединенных Штатов уничтожила четыре катера, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в Тихом океане.

19 октября Трамп объявил об уничтожении «огромной подводной лодки», предположительно, перевозившей наркотики. На тот момент это было шестое судно, атакованное американскими военными за последние пару месяцев.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей.

