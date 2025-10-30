Испытание новой российской крылатой ракеты «Буревестник» может привести к подрыву неприкосновенности Соединенных Штатов. Об этом сообщает гонконгское интернет-издание Asia Times.

В публикации отмечается, что появление у России такого оружия означает, что США больше не могут полагаться на свои передовые системы противоракетной обороны как на гарантию защиты от возможного ядерного удара. Создание же новых систем, эффективность которых не может быть гарантирована, приведет лишь к непомерным расходам.

«Буревестник» также может поставить под сомнение гарантии безопасности союзникам Вашингтона, поскольку власти США могут не захотеть рисковать своим населением.

29 октября военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новейшая российская ракета «Буревестник» неуязвима перед американской системой противовоздушной обороны «Золотой купол».

