Минобороны показало текст листовок, которые сбрасывают на бойцов ВСУ

Российские военные сбросили листовки с призывом сдаваться на позиции бойцов 114-й бригады теробороны украинской армии на Купянском направлении. Кадрами с текстом листовок поделилось Минобороны РФ.

«Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. У вас есть час, чтобы сдаться», — указано в каждой из листовок.

Отмечается, что «залистовыванием» позиций ВСУ занимались операторы дронов из группировки ВС РФ «Запад».

До этого сообщалось, что часть группировки украинских войск, находившейся у населенного пункта Тихое в Харьковской области, сдалась в плен после того, как прочла российские агитационные листовки, сброшенные дронами.

С теми, кто не сдался, российские военные вступили в бой. Некоторые украинские солдаты отступили. Остальные не пережили наступление.

Ранее Путин сообщил о готовности приостановить бои в районе Купянска и Красноармейска на несколько часов.