В США заявили о сохранении широкого военного присутствия в Европе

Постпред при НАТО Уитэкер: CША сохранят сильное военное присутствие в Европе
Jeremias Gonzalez/AP

США сохранят «сильное военное присутствие» в Европе, включая восточный фланг НАТО. Об этом в социальной сети X заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

«Наше сильное военное присутствие в Европе и наши обязательства перед Европой остаются непоколебимы, в том числе в рамках операции НАТО «Восточный часовой», — написал дипломат после объявления о выводе из Румынии 700 из 1,7 тыс. американских военных.

Также он отметил, что эта страна ЕС «демонстрирует растущие военные возможности и ответственность» за последние годы, а США собираются продолжать быть для нее «надежным партнером в рамках НАТО».

29 октября в минобороны Румынии сообщили, что она и союзники по Североатлантическому альянсу были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Подобное решение было принято администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

В начале сентября стало известно, что США намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп может выйти из НАТО в любой момент.

